Napoli- Controlli e arresti in città: tutti i particolari

Centro: parcheggiatore abusivo tenta di estorcere denaro ad un automobilista. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 53enne.

Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per tentata estorsione un 53enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Battisti all’angolo con piazza Matteotti, sono stati avvicinati da un automobilista; quest’ultimo, indicando un uomo, ha raccontato che, poco prima, dopo aver parcheggiato la propria vettura sulle strisce blu, era stato avvicinato dal soggetto in questione che gli aveva chiesto del denaro per la sosta e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva minacciato di morte e di danneggiargli l’auto.

Pertanto, gli operatori hanno bloccato il predetto e, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che l’indagato era destinatario di un provvedimento DACUR (divieto di accesso alle aree urbane); per tale motivo, è stato, altresì, denunciato per inosservanza degli obblighi inerenti al provvedimento cui è sottoposto.

Mercato: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 23enne.

Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 23enne napoletano con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Michelangelo Ciccone all’angolo con via Nicola Capasso, hanno notato un giovane confabulare con fare circospetto con un soggetto al quale ha ceduto qualcosa in cambio di una banconota.

Pertanto, gli operatori sono tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato, a seguito di un breve inseguimento, il prevenuto trovandolo in possesso di 14 involucri di crack e di 25 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

San Giovanni a Teduccio: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 49enne.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 49enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo; quest’ultimo, accortosi della presenza dei poliziotti, ha lanciato dal balcone una busta nel tentativo di disfarsene. Così, altri operatori l’hanno immediatamente recuperata rinvenendo al suo interno 16 bustine di marijuana del peso di circa 21 grammi e 32 involucri di hashish del peso complessivo di 90 grammi circa.

Ancora, gli operatori hanno trovato il predetto in possesso di 4275 euro, mentre nell’abitazione hanno rinvenuto un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) con un monitor che riproduceva le immagini registrate da una telecamera che inquadrava anche la pubblica via.

Galileo Ferraris: dovrà scontare 11 mesi di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne algerino, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.

Nello specifico, personale della Squadra Mobile ha eseguito un provvedimento per la carcerazione, emesso lo scorso 16 novembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Salerno – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il predetto dovrà espiare la pena di 11 mesi di reclusione per evasione e furto, reati commesso a Capaccio/ Paestum e a Salerno nel 2023.

Controlli in piazza Garibaldi e aree limitrofe.

Nella giornata di ieri, gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato, San Giovanni-Barra, San Paolo, la Polizia Ferroviaria, i militari dell’Arma dei Carabinieri, gli operatori della Guardia di Finanza, con personale della Polizia Metropolitana, dell’Ispettorato del Lavoro, dell’ASL NA1 ed il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella Stazione di Napoli Centrale e aree limitrofe.

Nel corso dell’attività, sono state identificate 496 persone, di cui 51 con precedenti di polizia e 4 sanzionate amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, controllati 51 veicoli e contestate 4 violazioni del Codice della Strada; sono stati, altresì, controllati 4 esercizi commerciali, ai cui titolari sono state imposte diverse prescrizioni ed elevate 4 sanzioni amministrative per un ammontare di circa 6000 euro.