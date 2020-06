Torre del Greco – Trasferimento Comandante Amitrano, il sindaco: “È stato un riferimento di legalità per i cittadini”

“Esprimo, a nome dell’intera Amministrazione comunale di Torre del Greco, che mi pregio di rappresentare, il mio personale plauso al Com.te della Stazione Capoluogo, Vincenzo Amitrano – per oltre un ventennio al servizio della città e della collettività torrese – per il nuovo incarico che, da oggi, lo vede alla guida di un reparto speciale di Napoli. Ho avuto il piacere di apprezzare – in modo diretto e particolare – durante questi ultimi due anni, nella mia veste di sindaco, il profondo carisma e lo spessore umano e professionale del Com.te Amitrano, del quale la nostra comunità si è più volte avvalsa, e, del quale serberà sempre un ricordo indelebile. Un uomo delle Istituzioni che, nella quotidianità di questi anni, ha saputo rendere lustro non soltanto all’Arma dei Carabinieri, ma è stato un riferimento di Legalità per i cittadini, le realtà culturali e quelle del tessuto sociale cittadino. Sono certo che anche nell’espletamento del nuovo incarico saprà far emergere la solidità della propria esperienza militare, servendo la comunità napoletana con lo stesso entusiasmo e con la stessa dedizione profusa per quella torrese. Al Com.te Amitrano, l’augurio di una nuova e fruttuosa avventura professionale”.

Con queste parole il sindaco di Torre del Greco, Giovani Palomba.