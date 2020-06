San Giorgio a Cremano – Zinno: “Riqualificazione parziale su via Pagliare. In elaborazione progetto per il recupero totale”

“Cari concittadini, questa mattina è stato allestito il cantiere per riempire le buche arboree in via Pagliare dove gli alberi impedivano il passaggio agli abitanti e dove verrà parzialmente rifatto il marciapiede”. Lo rende noto il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.

“Su questa strada è in elaborazione un progetto per la riqualificazione totale del tratto di strada e nel frattempo effettueremo quegli interventi necessari in tempi brevi, spiega il sindaco.

I tecnici interverranno per mettere in sicurezza gli spazi occupati da esemplari di Tilia Cordata, alberi che nel tempo si erano seccati e che non erano stati più rimpiazzati, in quanto il sito arboreo di allocazione per caratteristiche, dimensioni e posizionamento non è idoneo ad ospitare nuove essenze arboree di qualsiasi tipologia, prosegue Zinno.

Pertanto, nell’attesa della riqualificazione complessiva della strada e dei marciapiedi di via Pagliare, è necessario procedere alla messa in sicurezza delle buche arboree prive di alberi.

In alcune di esse è presente ancora la radice dell’albero che sporgendo oltre il piano di calpestio del marciapiede, creava condizioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità di persone e cose.

Da domani invece si lavorerà per risolvere un problema posto da un concittadino diversamente abile per facilitare il suo tragitto come è giusto che sia.

Interveniamo sul territorio per effettuare manutenzioni straordinaria e modifiche necessarie per migliorare la percorribilità dei pedoni. Come sempre potete segnalare eventuali problemi sulla mail istituzionale sindaco@e-cremano.it o in messenger”, conclude Zinno.