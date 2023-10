Torre del Greco – ‘Sportiva-mente’: al via i doposcuola per i ragazzi e i corsi di ginnastica e ballo per la terza età

Doposcuola per i ragazzi e corsi di ginnastica e ballo per la terza età: sono le prime attività legate a “Sportiva-mente: viaggio di inclusione tra i quartieri ritrovati” avviate a settembre e destinate a proseguire fino a inizio 2024. Il progetto promosso in qualità di ente capofila dall’associazione Ro.Di. Danza Asd e Culturale affiliata a Opes e finanziato da Sport e Salute Spa nell’ambito del bando “Sport di tutti-Quartieri 2021” riparte, dunque, a tutta velocità dopo la pausa estiva concentrando le proprie attenzioni su giovanissimi e anziani.