La Fondazione Paul Thorel apre un nuovo spazio espositivo a Napoli

di Cristina Basso

La Fondazione Thorel – creata dall’artista italo-francese a Napoli nel 2014 ,con sede in Via Vittorio Imbriani, con l’obiettivo di organizzare tutto l’archivio delle sue opere e restaurare i primi lavori – apre un nuovo spazio espositivo, sempre all’interno della Fondazione, dedicato ora a rileggere l’intera opera dell’artista attraverso un dialogo con le opere degli artisti della sua collezione. Il programma, che prevede una serie di eventi a cura di Sara Dolfi Agostini, già curatrice della Fondazione, si aprirà con l’evento Family & Friends, percorso che raccoglie una serie di ritratti fotografici, alcuni dei quali inediti, alterati dall’autore, di suoi amici e parenti che saranno messi in dialogo con opere di Alberto Giacometti e Michel Auder. La rassegna rientra nell’ampio lavoro che da anni la Fondazione mette in campo, non solo custodendo e valorizzando il patrimonio di circa 1.600 opere, ma dedicandosi in particolare, dopo la scomparsa di Thorel, al supporto ed alla valorizzazione di giovani artisti contemporanei, come nel caso del Premio Paul Thorel, realizzato per la prima volta nel 2022, che offre agli artisti la possibilità di workshop e residenze nelle sedi di Napoli, Panarea e Hidra.