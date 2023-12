Torre del Greco – Sabato 30 dicembre ore 11 proiezione cortometraggio Radices a palazzo Baronale

Torre del Greco si appresta a vivere un momento di straordinaria creatività e talento giovanile con la proiezione del cortometraggio “Radices – Immagini e Suoni dalle Ceneri”, scritto e diretto da Francesco Russo, noto nell’ambiente artistico come Kekko Slevin. Realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Torre del Greco, questo cortometraggio promette di trasportare gli spettatori in un viaggio unico e coinvolgente.

La proiezione si terrà Sabato 30 dicembre nella suggestiva cornice della Sala del Consiglio Comunale presso Palazzo Baronale, con inizio alle ore 11:00. L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano immergersi nell’arte cinematografica locale e sostenere il talento emergente dei

giovani artisti della città.

“Radices” è il risultato di un progetto ambizioso che ha coinvolto numerosi giovani talenti, sia attori e attrici che musicisti, provenienti direttamente da Torre del Greco. Attraverso la magia del cinema, il cortometraggio esplora luoghi storici e culturali della città, regalando uno sguardo unico sul patrimonio locale e offrendo una narrazione coinvolgente e appassionante.

La sinergia tra Kappaesse Produzioni e l’Assessorato alle Politiche Giovanili ha reso possibile questa meravigliosa esperienza cinematografica, che ha visto coinvolti giovani promettenti desiderosi di esprimere la propria arte e creatività.

Vi invitiamo calorosamente a partecipare a questa speciale proiezione che celebra l’ingegno dei giovani talenti locali e il loro impegno nel portare avanti progetti di grande valore culturale.

Dettagli dell’Evento:

Cosa: Proiezione del cortometraggio “Radices” di Kekko Slevin

• Quando: Sabato 30 dicembre

• Dove: Sala del Consiglio Comunale, Palazzo Baronale

• Orariore 11:00

• Accesso: Aperto a tutti