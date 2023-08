Torre del Greco – Rubinetti a secco per lavori, ecco le zone interessate

Sospensione del Servizio Idrico, dalle ore 14:00 di mercoledì 9 agosto 2023 alle ore 02:00 di giovedì 10 agosto 2023, nelle seguenti zone di TORRE DEL GRECO:

CORSO GIUSEPPE GARIBALDI

LARGO PORTOSALVO

PIAZZALE CESARE BATTISTI

PIAZZALE FERROVIA

VIA AGNANO

VIA BARBACANE

VIA CALASTRO

VIA CAVALLO

VIA CHE CONDUCE ALLA MARINA

VIA DEL CIMITERO

VIA LITORANEA

VIA MONSIGNORE FELICE ROMANO

VIA MORTELLE

VIA NAZIONALE

VIA PAGLIARELLE

VIA POGGIO SANT’ANTONIO

VIA PONTE DELLA GATTA

VIA PRINCIPAL MARINA

VIA SANTA MARIA LA BRUNA

VIA SANT’ELENA

VIA TORRETTA FIORILLO

VIA UNITA’ ITALIANA

VIALE EUROPA

VICO PORTOSALVO

VICOLO I SAN VITO

VIA PICA

VIA TRENTINO ALTO ADIGE

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.