Castellammare – Droga in casa, in manette un uomo

Nella città di Castellammare di Stabia, A.E è finito in manette per lo stesso reato. In casa 3 grammi e mezzo di cocaina, 4,5 di crack e una piccola pietra di hashish. E ancora un bilancino di precisione e 1440 euro in contante ritenuto provento illecito.

L’uomo è ora in carcere, in attesa di giudizio.