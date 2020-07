Torre del Greco – Riqualificazione dei marciapiedi di Via Armando Diaz, ecco il nuovo dispositivo di viabilità

In considerazione degli interventi di riqualificazione dei marciapiedi comunali in via Armando Diaz, e, in considerazione della necessità di provvedere all’ adeguamento della circolazione veicolare sul tratto di strada interessata – ai fini di una corretta viabilità e della sicurezza pubblica – il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto – con apposita ordinanza dirigenziale, n. 2631 ​ – un temporaneo dispositivo di viabilità e traffico che prevede il divieto della circolazione veicolare in via A. Diaz, dal giorno 27 Luglio al giorno 07 Agosto 2020.

L’impresa esecutrice dei lavori – si legge, ancora, nel corpo dell’ordinanza – è tenuta:

A dare indicazione, con proprio personale, di un percorso veicolare alternativo;

Mantenere e/o disciplinare gli accessi alle proprietà private posti all’interno dell’area utilizzata per gli interventi;

Garantire tutti gli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché, le modalità di svolgimento dei lavori nel cantiere stradale, con l’ausilio di semafori;

In caso di avverse condizioni meteorologiche e/o imprevedibili difficoltà tecniche, i termini temporali dell’ordinanza potranno essere modificati, previa comunicazione da parte della ditta. ​

