Torre del Greco – Ricordo vittime Covid-19, vetrine dei negozi spente per mezz’ora

Mezz’ora di buio: anche l’Ascom di Torre del Greco partecipa al lutto delle famiglie colpite dal Covid. Il 21 dicembre, giornata dedicata al ricordo e alla preghiera, in concomitanza con il suono all’unisono delle campane, le vetrine di negozi e attività commerciali di tutta la città resteranno spente dalle 19,30 alle 20. Un segno di solidarietà che si aggiunge alla decisione dell’amministrazione comunale di lasciare al buio le strade del centro e della periferia, staccando la spina alle luminarie del Natale.

Alle celebrazioni commemorative organizzate dall’assessorato alla Cultura del Comune di Torre del Greco in collaborazione con il XIII Decanato, sarà presente anche il gonfalone della Regione Campania con la vice presidente vicario del consiglio regionale, Loredana Raia.

Due messe solenni saranno celebrate in contemporanea alla presenza dei familiari dei 58 torresi che hanno perso la vita per il Covid da marzo a dicembre 2020. Alle 18 in punto, don Rosario Borrelli officerà in Santa Maria del Popolo – dove saranno presenti con i due gonfaloni il sindaco Giovanni Palomba e la consigliera regionale Loredana Raia – e il decano don Salvatore Accardo nella parrocchia di Santa Maria La Bruna dove presenzierà l’assessore Enrico Pensati con gli agenti di polizia municipale in alta uniforme ai piedi dell’altare.

L’ingresso nelle due chiese è riservato ai soli familiari delle vittime Covid.

Entrambe le cerimonie saranno commentate e trasmesse in diretta su diverse piattaforme. In chiaro, in chiaro sul digitale terrestre da ITALIAMIA canale 274 (copertura regionale). Per seguire dal web, ci si può collegare al sito mariellaromano.it oppure sulle pagine Facebook delle due parrocchie e ai seguenti indirizzi: https://www.facebook.com/mariellaromanocronaca

https://www.facebook.com/groups/675608976572656

https://www.facebook.com/italiamiaemittentetv