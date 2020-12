Bagnoli – Accende fuochi d’artificio in strada, denunciato 39enne

Sabato pomeriggio gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Enea hanno notato un uomo che aveva già fatto esplodere due “batterie” di fuochi d’artificio ed era in procinto di accenderne delle altre.

S.E., 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose.