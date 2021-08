Torre del Greco – “Restateconnoi2021”, artisti e spettacoli sul lungomare torrese

Comunicato Stampa

Restateconnoi2021

È il nome della rassegna di intrattenimento e spettacolo promosso dall’Associazione Socio Culturale Solletico Animation è realizzato con il contributo del Comune di Torre del Greco.

La carmes di eventi prevede l’alternanza di artisti di vario genere e spettacoli di burattini rivolto ad un pubblico di grandi e piccini al fine di arricchire e rallegrare l’estate vissuta in una splendida cittadina come Torre del greco.

Gli spettacoli si terranno in Via Litoranea cosicché Il lungomare di trasformerà in un grande teatro con diverse postazioni dedicate ai vari artisti. Gli spettacoli attorniati dallo scenario paesaggistico e culturale della città , rendono ogni serata un’ esperienza unica all’insegna del divertimento e della spensieratezza tipica dell’estate. Gli appuntamenti si svolgeranno dal 31 Luglio al 3 Settembre 2021. Dettagliatamente nelle date 31 Luglio, 7/ 25/28 Agosto e 4 Settembre sarà possibile dilettarsi lasciandosi trasportare in storie e personaggi fantasiosi impersnoficati da simpatici burattini.

Di fatti, la compagnia dell ‘Ass.ne Teatro Nazionale dei burattini presenterà una varietà di storie divertenti e riflessive , interpretate magistralmente dai burattinai della compagnia.

Nelle date 8 / 20 Agosto e 3 Settembre , sarà possibile passeggiare e lasciarsi stupire dall’arte in tutte le sue sfaccettature grazie a spettacoli di artisti quali maghi, giocolieri, illusionisti, clown e danzatrici aeree.

La rassegna di artisti e spettacoli è stata sostenuta dalla giunta comunale al fine di promuovere e premiare la permanenza in città esaltando le bellezze del territorio favorendo lo sviluppo socio culturale della comunità Torrese.