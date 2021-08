Torre del Greco – Come prenotarsi per assistere agli eventi della rassegna “Restate in Villa”

A seguito dell’enorme richiesta di partecipazione della cittadinanza torrese agli eventi che si svolgeranno in città nei prossimi mesi, presso l’incantevole location di Villa Macrina, in considerazione di quanti non potranno allontanarsi per raggiungere mete di villeggiatura, al fine di decongestionare il traffico telefonico del numero di linea indicato nel cartellone degli spettacoli, l’associazione incaricata della raccolta adesioni dei cittadini, comunica che per le sole prenotazioni degli spettacoli della rassegna “Restate in Villa”, bisogna rivolgersi al sito: www.restateatorre.info.

Nello specifico, si precisa trattarsi degli appuntamenti che avranno luogo il prossimo 22 Agosto con il consolidato duo artistico Gigio Rosa e Gigi Soriani e che proseguiranno, successivamente, il 24 Agosto con Simone Schettino, il 25 Agosto con Peppe Barra, il 26 Agosto, con Monica Sarnelli, e il 27 Agosto con Giuseppe Gambi, il 2 Settembre con gli artisti del Talk show “Made in Sud”, il 3 Settembre con il duo musicale “I Desideri”, il 9 Settembre con Mimmo Maglionico & Pietrarsa, il 16 Settembre con ​ Mario Maglione, il 28 Settembre con il duo Ludo Brusco e Rudy Brass e il 29 Settembre, per concludere, con la Paranza di Romeo Barbaro.

Si precisa, altresì che per gli spettacoli di Simone Schettino, Peppe Barra e i “Desideri” si sta già andando verso il tutto esaurito.

Sarà, tuttavia premura dell’associazione addetta alle prenotazioni, comunicare eventuali indisponibilità per le date indicate, ovvero, fornire ulteriori informazioni.

Si raccomanda, pertanto, la cittadinanza di consultare quotidianamente il sito.