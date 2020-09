Torre del Greco – Refuto risponde ai “dissidenti del Forum”: “Comunicato scritto senza avere contezza dei fatti, dispiaciuta per i problemi di comunicazione tra i ragazzi”

L’assessore Luisa Refuto risponde a parte dei consiglieri del Forum dei Giovani che con un comunicato ha attaccato l’amministrazione, chiedendo la riapertura delle candidature alle elezioni dell’organo politico giovanile torrese. “Apprendo con stupore quanto dichiarato da un gruppo di consiglieri del forum. Probabilmente avranno qualche problema interno di comunicazione che non giustifica assolutamente l’attacco all’amministrazione, esordisce l’assessore. Dal primo momento ho sempre rispettato tutti e considerato il Forum elemento essenziale dell’assessorato affidatomi. Mi fa stupore leggere nomi di ragazzi che hanno trovato sempre massima collaborazione, anche nel periodo del lockdown, aiutandoli nel diffondere l’iniziativa che hanno portato avanti, spiega la Refuto. La cosa che mi sembra strana è che tutto quello che dicono viene smentito dalla richiesta protocollata dal presidente Mattia Maio, che fino a nuova elezione è la massima espressione del Forum. I problemi di comunicazione tra i ragazzi non posso saperli, ma sicuramente mi dispiace che ci sia qualcuno che scriva comunicati senza avere contezza dei fatti, tirando in ballo l’amministrazione solo per la semplice appartenenza ad un gruppo politico. Le date delle elezioni rimarranno 9-10 Ottobre, precisa l’assessore, le elezioni erano sospese e non revocate, non c’è bisogno di riaprire nulla. Ricordo a me stessa e ai tanti ragazzi che si avvicinano alla politica che la correttezza e l’impegno sono valori fondamentali. Siamo stati l’amministrazione che ha dato una sede al Forum a Palazzo Baronale”, conclude la Refuto.

Di seguito la richiesta del presidente Mattia Maio

richiesta_20forum