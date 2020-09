Torre del Greco – Elezioni Forum dei giovani: chiesta la riapertura delle candidature

Francesca Falcini consigliere Forum Giovani e Giovane Comunista di Torre del Greco, insieme ad altri Consiglieri, al Vicepresidente ed attivisti della nostra città, hanno inviato una richiesta al Sindaco, al Dirigente Formisano e alla Dottoressa Refuto Luisa, rispetto alla riapertura delle candidature al forum dei giovani.

“Il 10 e l’11 ottobre, a sette mesi di distanza dalla chiusura delle candidature, l’amministrazione ci ha fatto sapere che si procederà con le votazioni. Abbiamo sentito l’esigenza di protocollare questa richiesta, firmata da alcuni Consiglieri, il Vicepresidente ed attivisti della nostra città, perché vogliamo sottolineare con forza che è necessario costruire un organo partecipato e duraturo: pensiamo infatti che, a distanza di così tanto tempo, si sarebbe dovuto riaprire il bando delle candidature perché ci sono ragazzi che, a differenza di marzo, non sono più disponibili a partecipare, mentre nuove energie che intanto hanno acquisito i termini di candidabilità, possono mettersi in gioco e risultare un’opportunità per la città. L’amministrazione non può pensare di trattare il Forum come un gioco, ma deve preoccuparsi di garantire la massima partecipazione e la tutela dei diritti dei suoi giovanissimi concittadini. “

Francesca Falcini, Consigliere Forum Giovani

Gioacchino Vitiello, Consigliere Forum Giovani

Di seguito la richiesta protocollata

OGGETTO: Apertura bando di candidatura al Forum dei Giovani

Con la presente vogliamo sottolineare l’opportunità di riaprire una fase di coinvolgimento al Forum dei Giovani in quanto il rinvio delle elezioni, anche se in realtà sarebbe più corretto discutere di annullamento e rinvio, è avvenuto giustamente oltre sette mesi fa, in piena crisi Covid19. Dopo sette mesi sono in molti i cittadini e le cittadine torresi che hanno maturato il diritto a farne parte e una loro esclusione sarebbe una grave mancanza dell’amministrazione verso i suoi giovanissimi; non è da trascurare che chi si proponeva lo faceva per le elezioni indette a marzo, oggi, dopo il lungo lasso di tempo, nuove energie anche provenienti da lavoro e studio fuori Torre, possono liberarsi per dare un apporto maggiore al FDG, rappresentando in questo modo un’opportunità per la città. Inoltre proprio per il fenomeno appena descritto chi si è candidato per le elezioni di marzo potrebbe non essere interessato a queste indette per ottobre per impegni sopravvenuti: questo potrebbe significare che il forum al suo via, si troverebbe con un organo poco funzionante al suo via.

Francesca Falcini Consigliere Forum Giovani

Gioacchino Vitiello Consigliere Forum Giovani

Antimo Caro Esposito Consigliere Forum Giovani

Rino Borriello Consigliere Forum Giovani

Pietro Montesarchio Consigliere Forum Giovani

Sara Di Luca Consigliere Forum Giovani

Benedetta Borriello Consigliere Forum Giovani

Cristiano Borriello Vicepresidente Forum Giovani

Sara Tesoriero

Vittorio Falcini