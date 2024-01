Torre del Greco – Rapina alla Posta di via Cesare Battisti, malore per una donna

Paura all’ufficio postale di via Cesare a Torre del Greco, dove nel tardo pomeriggio quattro persone arrivate a bordo di due scooter sono state protagoniste di una rapina. I quattro hanno fatto irruzione nell’ufficio, e secondo le prime testimonianze, sono riusciti a portar via una refurtiva non ancora quantificata. Panico tra i presenti, con una signora che si è sentita male e che è stata soccorsa da un’ambulanza arrivata sul posto. I rapinatori hanno fatto perdere le loro tracce. Sarà ora compito delle forze dell’ordine ricostruire l’accaduto e rintracciare i responsabili.