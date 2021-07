Torre del Greco – Progetto Insieme a Vela senza barriere, Orlando: “Un’idea entusiasmante che ha coinvolto ben 27 giovani”

La presidente dell’Associazione ‘La Libellula’ – Maria Orlando – commenta l’ottimo risultato raggiunto dal progetto Sport e Salute che ha visto coinvolti per tre settimane tanti ragazzi:

“Oggi le barche che hanno accompagnato in questa fantastica avventura i nostri allievi per il progetto Insieme a Vela senza barriere, vengono portate a riva. Un’idea entusiasmante che ha coinvolto ben 27 giovani partecipanti della nostra Città, in età compresa dai 10 ai 17 anni e che ha visto il contributo determinante del Circolo Nautico di Torre del Greco e della Lega Navale Italiana.

Le finalità progettuali dell’iniziativa erano volte alla formazione della competitività e della coesione sociale, con l’obiettivo di diffondere un livello di conoscenza in materia di sport velico e di cultura nautica ma, altresì, favorire la socializzazione tra i giovani e il rafforzamento delle capacità di superamento delle difficoltà e dei propri limiti con l’abbattimento di barriere quali i pregiudizi e le discriminazioni di natura sociale.

Un ringraziamento, in particolare, al Presidente V Zona FIV, Francesco ing. Lo Schiavo, che ha voluto fortemente che la nostra Città fosse sede dell’iniziativa delegando la mia associazione “La Libellula” per la coordinazione dell’attività in essere. Ritengo giusto evidenziare la professionalità espressa dai circoli interessati, attraverso i suoi collaboratori determinanti sotto diversi aspetti in primis quello umano.

In ultimo, non certo per importanza, un ringraziamento va all’Amministrazione Comunale ben rappresentata dall’Assessore allo Sport Giuseppe Speranza che quotidianamente ci ha fatto sentire la sua presenza, sempre pronto ad intervenire per qualsiasi necessità.”