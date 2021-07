Torre del Greco- Raccolta alimenti per animali domestici abbandonati, Annarita Ottaviano: “Iniziativa lodevole, ringrazio i volontari e l’Associazione Corpo GAV”

Al via domani, 31 Luglio, una due giorni di sensibilizzazione contro l’abbandono selvaggio degli animali domestici e per la tutela di quelli randagi. L’evento, patrocinato dal comune di Torre del Greco, è promosso dal Corpo Provinciale Guardie Ambientali Volontarie Napoli e mira ad educare i cittadini al rispetto per gli amici a quattro zampe, soprattutto durante il periodo estivo.

Così, sabato 31 Luglio e domenica 01 Agosto, i volontari saranno presenti – dalle ore 19.00 alle ore 22.00 – con un gazebo infopoint, in via Litoranea – adiacenze lido “La Vela Beach”, per raccogliere crocchette, scatolette, ciotole e medicinali per cani e gatti randagi ed abbandonati, oltre che per incontrare i cittadini e discutere insieme a loro sui rischi e sulle possibili infrazioni che possono derivare da un abbandono indiscriminato degli animali domestici.

“Un’iniziativa lodevole – le parole dell’assessore con delega al Benessere animale, – quella preventivata per il prossimo fine settima, per la quale ringrazio i volontari e l’Associazione Corpo G.A.V., che chiama tutti noi ad un gesto di solidarietà ed anche di responsabilità verso i nostri amici a quattro zampe, purtroppo, proprio nel periodo estivo vittime di abbandono da parte dei propri padroni. Questa Amministrazione, sin da subito, nelle proprie linee strategiche ha inteso dedicare attenzione alla causa animalista e alla cura degli stessi animali che spesso vediamo, randagi, per le strade della nostra città. il rispetto per gli animali è rispetto per l’ambiente nel quale viviamo e per la collettività stessa: principi ai quali la nostra comunità non può sottrarsi”.