Torre del Greco/Portici – Controlli per pescherie, ristoranti e venditori ambulanti: sequestrati 200 kg di prodotti ittici ed elevate multe per 12.000 euro

Negli ultimi giorni, personale della Guardia Costiera di Torre del Greco e di Portici, nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo a tutela dell’ecosistema marino e delle filiere ittiche sotto il coordinamento del 4° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima della Campania ha provveduto ad ispezionare numerose pescherie, ristoranti e venditori ambulanti nei comuni di Torre del Greco, Ercolano e Portici, effettuando, nell’ultima settimana, oltre 30 ispezioni.

Nel corso dell’attività, è emerso che quattro ristoranti e quattro pescherie avevano diversi prodotti ittici, quali ad esempio Spigole, Pesce Spada, Polpi e Merluzzi, posti in vendita al pubblico privi di etichettatura o cucinati ai clienti senza garantirne la dovuta tracciabilità.

Per tali prodotti i titolari degli esercizi commerciali non sono stati in grado di fornire alcuna informazione idonea a risalire alla provenienza dei medesimi, secondo quanto tassativamente richiesto dalla normativa europea e nazionale vigente e pertanto, in mancanza del requisito fondamentale della tracciabilità e dell’etichettatura, ai fini di tutela dei consumatori, ai predetti operatori venivano elevati otto verbali di contestazione di illecito amministrativo, di euro 1.500 ciascuno, per un totale di euro 12.000, ed il prodotto ittico, circa 200 Kg, veniva sottoposto a sequestro per la successiva distruzione.

L’attività di contrasto alla pesca illegale, proseguirà comunque per garantire la salvaguardia delle specie ittiche e dell’ecosistema marino, nonché la tracciabilità del prodotto ittico in tutte le fasi della commercializzazione a garanzia del consumatore.