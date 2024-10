Napoli- Arresti a Piazza Dante e Piazza Capuana

Piazza Dante: colpita al volto per rapinarla. La Polizia di Stato trae subito in arresto l’aggressore.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per tentata rapina aggravata e lesioni personali un 30enne dello Sri Lanka irregolare sul territorio nazionale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Pessina per la segnalazione di una donna aggredita.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno individuato la donna che ha indicato loro l’aggressore che si stava dando alla fuga; pertanto, gli agenti lo hanno inseguito e bloccato.

Inoltre, i poliziotti hanno accertato che, mentre stava passeggiando, la signora era stata aggredita dal prevenuto che, nel tentativo di sottrarle la borsa, l’aveva colpita al volto con una pietra.

Piazza Capuana: aggredisce gli agenti. La Polizia di Stato trae in arresto un 18enne.

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale un 18enne tunisino irregolare sul territorio nazionale; che è stato, altresì, denunciato per furto aggravato.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Capuana, sono stati avvicinati da un uomo che ha indicato loro un soggetto seduto su una panchina, quale autore del furto del suo cellulare.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto il prevenuto ma lo stesso, durante le fasi d’identificazione, ha tentato la fuga fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno raggiunto e bloccato.