Boscotrecase – Il piccolo di un anno ha una crisi e la madre chiede aiuto, intervengono i Carabinieri

La gazzella della stazione di Trecase sta percorrendo le strade di Boscotrecase. La mattinata è tranquilla e sono quasi le 12. A un certo punto, da via Promiscua, l’urlo che chiede aiuto. Le grida sono di una madre. La donna ha tra le braccia suo figlio, da due giorni ha compiuto un anno. Il piccino soffre dalla nascita di problemi cardiaci e sta avendo una crisi. Il 118 sta arrivando ma la donna non sa che fare, è senza auto. Non c’è tempo da perdere e i carabinieri prendono madre e figlio per una corsa a sirene spiegate.

Pochi minuti, chissà, forse provvidenziali, e la pattuglia con madre e figlio sono nel reparto di pediatria dell’ospedale di Castellammare di Stabia. Il piccolino è stato preso dai medici per gli accertamenti del caso e ora sta bene, non è in pericolo di vita