Torre del Greco – Open Day al Pantaleo, il 18 dicembre porte aperte dalle 16 alle 19

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Eugenio Pantaleo” di Torre del Greco anche quest’anno riserva magici momenti immersivi agli alunni che si trovano di fronte alla scelta della scuola secondaria di secondo grado. Il classico appuntamento con l’open day destinato all’orientamento diventa occasione per toccare con mano l’offerta formativa di una delle scuole simbolo dell’eccellenza tecnica e professionale dell’area vesuviana. “Siamo sempre attenti – dichiara il Dirigente scolastico dott. Giuseppe Mingione – alle richieste che arrivano dal mondo del lavoro per orientare e completare al meglio la formazione dei nostri studenti. Innovazione tecnologica, l’utilizzo di metodologie digitali all’avanguardia, forte caratterizzazione didattica di indirizzo e inclusione sono i nostri punti di forza, anche quest’anno ci siamo posti obiettivi ambiziosi e, ad oggi, il Pantaleo continua ad essere riferimento in tal senso sul territorio. Le giornate dedicate all’orientamento diventano eventi durante i quali vengono fuori in modo dirompente le competenze dei nostri alunni, sono loro che, insieme ai docenti, offrono testimonianza di ciò che conoscono e di ciò che sono capaci di fare, insomma la promozione del lavoro svolto parte da se stessi e dal loro contagioso entusiasmo”.

Sabato 18 dicembre, dalle ore 16 alle 19, l’appuntamento è dedicato agli alunni degli Istituti Comprensivi del territorio e ai loro genitori per partecipare all’open day che vedrà laboratori aperti per presentare l’ offerta formativa, momenti musicali e di recitazione del gruppo teatro dell’Istituto. Non mancheranno le prelibatezze che gli studenti dell’alberghiero prepareranno per deliziare la serata attraverso proposte golose e creative.