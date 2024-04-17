IL LAVORO PROGRAMMATO dalle 14:00 alle 22:00 di giovedì 18 aprile 2024, che doveva interessare le strade di seguito, è stato ANNULLATO.
PERTANTO, NON VI SARÀ ALCUNA INTERRUZIONE DELLA FORNITURA IDRICA.
Le strade oggetto della sospensione erano:
CORSO UMBERTO I
CORSO VITTORIO EMANUELE
CORTILE FALANGA
CUPA CIANFRONE
CUPA LIONELLO
CUPA MARESCA
CUPA OSPEDALE
CUPA SAN PIETRO
LARGO RISCATTO BARONALE
LARGO SANTISSIMO
PARCO VALLELONGA
PIAZZALE CESARE BATTISTI
SUPPORTICO AVEZZANA
SUPPORTICO I TROTTI
TRAVERSA AVEZZANA
TRAVERSA DI VIA SANTISSIMO
TRAVERSA I DI VIA SALVATOR NOTO
TRAVERSA II DI VIA INCISORI
VIA ALDO MORO
VIA ANTONIO LUISE
VIA ANZIO
VIA CAPPUCCINI
VIA CESARE BATTISTI
VIA CIMAGLIA
VIA CIRCUMVALLAZIONE
VIA DEI NAVIGANTI
VIA DEI REMAIOLI
VIA DELLE FORZE ARMATE
VIA DELLO SPORT
VIA DIEGO COLAMARINO
VIA DIRIMPETTO ROSARIO
VIA FALANGA
VIA FIORILLO
VIA GAETANO DE BOTTIS
VIA GIACOMO MATTEOTTI
VIA ISCHIA
VIA LIVORNO
VIA MADONNA DEL PRINCIPIO
VIA MONSIGNORE FELICE ROMANO
VIA PISCOPIA
VIA PONZA
VIA PROCIDA
VIA ROMA
VIA SALVATOR NOTO
VIA SANTA TERESA
VIA SORRENTO
VIA TEATRO
VIA TRAPANI
VIA VITTORIO VENETO
VIA XX SETTEMBRE
VIALE DEGLI INCISORI
VIALE DEL COMMERCIO
VICO ANNUNZIATA
VICO DEL POZZO
VICOLO BUFALE
VICOLO CIRILLO
VICOLO I ORTO CONTESSA
VICOLO I TROTTI
VICOLO II ORTO CONTESSA
VICOLO III ORTO CONTESSA
VICOLO IV ORTO CONTESSA
VICOLO VISITAZIONE
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.
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