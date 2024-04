Torre del Greco – Nasce l’Incubatore del Mare promosso da Stecca

Nasce l’Incubatore del Mare promosso da Stecca.

Insieme ad Assarmatori, un Career Day dedicato alle professioni del mare

La Conferenza di presentazione lunedì 8 aprile, alle 10,30, in Sala Consiliare Comune di Torre del Greco.

L’evento in programma per venerdì 12 aprile.

Nasce l’Incubatore del Mare, il progetto speciale promosso da Stecca, con l’intento di promuovere l’ecosistema economico e produttivo delle attività legate al mare dell’area costiera vesuviana, attraverso il potenziamento e consolidamento delle professioni e il supporto alla creazione ed accelerazione di start-up e spinoff dedicati.

La prima iniziativa sarà un Career Day dedicato alle professioni del mare, un evento promosso nell’ambito di un ciclo di incontri già avviato da Assarmatori e che vedrà la partecipazione delle principali compagnie di navigazione aderenti all’associazione stessa.

Lunedì 8 aprile, alle 10,30, presso la sala consiliare del Municipio di Torre del Greco (Palazzo Baronale, Piazza del Plebiscito) avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del Career Day che andrà in scena venerdì 12 aprile, dalle 9.00 alle 13.00, nella sede dell’incubatore Stecca (Area Ex Molini Marzoli, via Calastro – Torre del Greco).

L’evento sarà l’occasione per studenti delle scuole secondarie di secondo grado e per tutti coloro che sono interessati ad avviare una carriera lavorativa a bordo delle navi che, in questa occasione, potranno incontrare e colloquiare con i referenti di compagnie di navigazione.

“Stecca è l’incubatore dell’area vesuviana, nato con una forte connotazione territoriale che vive da sempre un rapporto speciale con il mare. Il nostro intento è quello di potenziare le aziende del territorio favorendo l’accesso alle risorse e la spinta verso l’innovazione, favorendo la nascita di nuove imprese e servizi e il matching tra domanda e offerta di lavoro a beneficio dell’economia del mare” dichiara Giuliana Esposito, CEO di Stecca.

“A valle del Decreto Interministeriale dello scorso novembre che ha stanziato importanti risorse economiche per la formazione di nuove professionalità da parte delle compagnie Da ormai molto tempo – ha dichiarato Giovanni Consoli, Vice Segretario Generale di Assarmatori, in una nota ufficiale diramata dall’Associazione – abbiamo inteso organizzare diversi momenti in cui far incontrare domanda e offerta di lavoro, mettendo in contatto gli studenti con le aziende del trasporto marittimo. Ma non solo. L’iniziativa è rivolta anche a chi è alla ricerca di un nuovo lavoro dopo aver perso il proprio è per questo abbiamo avviato una collaborazione anche con i Centri per l’impiego. Decisivo, per la realizzazione di questo progetto, il contributo della Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne”.

In allegato la locandina dell’evento Career Day previsto per il 12 aprile dalle 9,00 alle 13, presso Incubatore Stecca, via Calastro 8 Torre del Greco