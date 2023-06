Torre del Greco – Lutto in città, morto l’avvocato Antonio Cardella

Città in lutto per l’improvvisa scomparsa dell’avvocato Antonio Cardella, ex arbitro di calcio professionista e noto avvocato torrese. Molto conosciuto in città, era uno dei legali al fianco dei risparmiatori truffati del crack Deiulemar. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di colleghi ed obbligazionisti per una prematura scomparsa che ha lasciato sotto shock la comunità di Torre del Greco. I funerali si terranno sabato 10 giugno alle ore 16 presso la chiesa dei Carmelitani Scalzi in Corso Vittorio Emanuele.