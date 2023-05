Torre del Greco- Luigi Mennella: ‘Dalla parte del sindaco di Nola Buonauro, contro ogni atto di violenza’

“Questa mattina ho sentito al telefono il sindaco di Nola, Carlo Buonauro, vittima di un gravissimo atto intimidatorio. A lui, alla sua famiglia e a tutti i cittadini di Nola ho espresso la mia più profonda vicinanza. Nessuna violenza potrà fermare il buon operato dell’amministrazione comunale”.

Lo dichiara il candidato sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella che è intervenuto sull’incendio appiccato da malviventi all’auto e allo scooter del primo cittadino.

“Episodi criminali intollerabili ai danni del sindaco e di un’intera comunità non possono e non devono fermare il nuovo impulso all’azione amministrativa. Sono certo che il primo cittadino di Nola, con il sostegno di tantissimi cittadini perbene proseguirà, con ancora maggiore fermezza, nel suo impegno contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, nell’interesse della comunità che rappresenta. A Carlo e a tutta la sua famiglia – conclude Mennella – va la mia vicinanza e il mio sostegno e sono certo che nessun atto intimidatorio potrà far retrocedere di un centimetro un sindaco come lui che lavora nel segno della legalità e della trasparenza”.