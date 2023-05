Torre del Greco- Ciro Borriello sindaco, chiusura di campagna elettorale alla Valle dell’Orso

«Una festa con la gente e tra la gente che ama Torre del Greco»

Una festa con la gente e tra la gente che ama Torre del Greco. Il candidato sindaco Ciro Borriello chiuderà stasera la sua campagna elettorale all’acquapark Valle dell’Orso di via Giovanni XXIII. Un appuntamento all’aria aperta per incontrare amici, sostenitori e simpatizzanti in vista del ballottaggio di domenica 28 e lunedì 29 maggio.

«In questa ultima settimana, girando tutti i quartieri di Torre del Greco, ho avvertito forte il calore e la vicinanza dei cittadini. La serata alla Valle dell’Orso sarà l’occasione per salutare e ringraziare gli amici e le amiche che hanno partecipato e sostenuto con entusiasmo il progetto politico della mia coalizione», sottolinea Ciro Borriello.

Ospite d’eccezione della festa sarà il cantante Ivan Granatino, l’autore e cantante esploso durante la seconda edizione italiana di The Voice e già apprezzato la scorsa estate a Torre del Greco per il concerto-show in Litoranea.