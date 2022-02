Torre del Greco – Lavori programmati, martedì sospensione idrica. Ecco le zone interessate

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 09:00 alle 12:00 di martedì 1 marzo 2022, nelle seguenti zone di TORRE DEL GRECO:

Traversa di via De Gasperi,

Via Abruzzo,

Via Alcide De Gasperi,

Via Bassano,

Via Calabria,

Via Calcutta,

Via del Cimitero,

Via II San Vito,

Via Litoranea,

Via Lucania,

Via Molise,

Via S. Maria la Bruna (tratto a monte di via Litoranea, fino ai binari Eav),

Via Torretta Fiorillo (tratto a monte di via Litoranea fino ai binari Eav),

Viale Campania.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.