Torre del Greco – Intesa in Consiglio comunale per la rimodulazione della mozione sulla realizzazione di un “Centro Polifunzionale per l’arte, la musica e lo spettacolo”

Nel corso, infatti, dei lavori consiliari di questa mattina, dopo la discussione in aula della mozione a firma del consigliere Aniello Formisano – sulla costituzione di un “Teatro comunale” da poter mettere a disposizione di tutti gli operatori artistici del settore presenti in città – l’assessore alla Cultura ed Eventi, Enrico Pensati, d’intesa con il sindaco, Giovanni Palomba, ha proposto la rimodulazione della richiesta presentata dallo stesso Formisano per consentirne la sottoscrizione a quanti più consiglieri possibili.

Nello specifico, l’intesa prevede il mandato per l’esecutivo cittadino di predisporre tutte le procedure e gli atti che consentiranno di addivenire alla pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta a soggetti privati e non del territorio, disposti a concedere all’Ente comunale – sia in proprietà, sia in locazione – proprie strutture da trasformare in “Centro Polifunzionale per l’arte, la musica e lo spettacolo” e da offrire alla libera fruizione dei cittadini.

“Ho sempre creduto – le parole del primo cittadino – che quando si è chiamati a confrontarsi sui temi e sugli argomenti di carattere collettivo, e, tali da investire le esigenze della comunità amministrata, non debbano esistere fazioni, né divisioni ideologiche e men che meno partitiche. Sono ben consapevole della rilevanza culturale della richiesta presentataci in consiglio, per la quale ci attiveremo, con solerzia, per realizzare quanto sperato dagli artisti della nostra città”.

A sostegno dell’intesa raggiunta, anche il gruppo consiliare formato dai consiglieri Lucia Vitiello e Michele Langella.