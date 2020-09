Boscoreale – Apertura scuole posticipata all’1 ottobre

“Ho adottato stamattina l’ordinanza di sospensione temporanea delle attività didattiche dal 28 al 30 settembre presso tutti gli istituti comprensivi del territorio comunale, dopo l’incontro tenuto ieri con le dirigenti delle scuole 1° Cangemi, 2° Dati e 3° Castaldi Rodari. Ciò comporterà l’inizio delle lezioni da giovedì 1 ottobre”. Ad annunciarlo è il sindaco Antonio Diplomatico che aggiunge “Ci tengo a precisare, a scanso di equivoci e facili strumentalizzazioni, che la decisione nasce da una legittima richiesta delle dirigenti scolastiche, che hanno espresso l’esigenza di disporre di ulteriori giorni per adeguare gli edifici, da un punto di vista logistico, alle misure anti contagio da Covid-19: redistribuzione dei banchi e degli spazi didattici, installazione della segnaletica di sicurezza per regolamentare l’ingresso e l’uscita degli alunni in piena sicurezza”.

Circa la sanificazione e manutenzione delle scuole, il sindaco Diplomatico specifica che “Entro oggi termineranno gli interventi di pulizia e sanificazione delle scuole del territorio, tra cui quelle adibite a seggio elettorale. Al contempo, i previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati ultimati e gli edifici scolastici sono perfettamente efficienti. Ribadisco – conclude il sindaco – che stiamo facendo di tutto per garantire l’apertura delle scuole in piena efficienza e sicurezza per alunni e personale scolastico. E’ nostro preciso dovere e obbligo, infatti, assicurare l’inizio dell’anno scolastico e il prosieguo delle attività didattiche, in condizioni di piena sicurezza e nell’assoluto rispetto delle regole e procedure per il contenimento della diffusione del Covid-19”.