Sorrento – 10 dosi di cocaina, nei guai 20enne di Castellammare

Nella tarda serata di venerdì, gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Tasso, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo introducendosi in un locale della zona.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, lo hanno raggiunto ma il predetto, in quei frangenti, ha tentato di disfarsi di un fazzoletto al cui interno vi erano 10 dosi di cocaina del peso di circa 4,6 grammi, prontamente recuperate dagli operatori; inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di un ulteriore involucro di marijuana del peso di 2 grammi circa.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 20enne di Castellammare di Stabia con precedenti specifici di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale