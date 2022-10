Torre del Greco – Inaugurazione dell’associazione “Giovanni Guarino”. Borrelli (Europa Verde): ‘Iniziativa lodevole in memoria dei tanti giovani vittime di violenza’

“Lunedì 24 ottobre alle ore 18.30 in Largo Santissimo a Torre del Greco parteciperò all’inaugurazione dell’associazione in memoria di Giovanni Guarino, il giovane 18enne ucciso in seguito a un litigio lo scorso aprile con una coltellata in prossimità delle giostre allestite in zona Leopardi. Per questo efferato omicidio sono stati arrestati due 15enni di Torre Annunziata legati a un clan camorristico che saranno giudicati con rito abbreviato a novembre. Ritengo doveroso sostenere questo progetto fortemente voluto dalla famiglia di Giovanni che ha un importante valore civico con lo scopo di tenere accesi i riflettori sui tanti giovani vittime di violenza in un momento storico dove, purtroppo, si parla sempre molto dei carnefici e dei loro diritti e quasi mai delle vittime”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha annunciato la sua partecipazione all’evento.