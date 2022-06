Torre del Greco – Il 14 giugno rubinetti a secco per lavori: ecco orari e zone interessate

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 09:00 alle 12:00 di martedì 14 giugno 2022, nelle seguenti zone di TORRE DEL GRECO:

Traversa Ruggiero,

Via Boccea,

Via Cappella Bianchini,

Via del Monte (da civico 1 a civico 32),

Via Lamaria Ruospo,

Via Lamaria,

Via Ruggiero.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.