Napoli – Controlli allo stadio “Maradona” per il concerto di Vasco Rossi: denunciato 42enne di Torre del Greco

Ieri mattina, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, nell’ambito dei servizi predisposti per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio “Maradona” in occasione del concerto di un noto artista, hanno controllato una persona in piazzale Tecchio trovandola in possesso di 50 sciarpe riportanti l’effigie del cantante che sono risultate contraffatte. L’uomo, un 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e gli è stato altresì notificato un ordine di allontanamento mentre la merce è stata sequestrata.

Inoltre, nella serata della stessa giornata, gli agenti del Commissariato San Paolo hanno denunciato due persone, una 27enne e un 37enne di Napoli, per resistenza a Pubblico Ufficiale ed altre tre, due 42enni di Napoli e Torre del Greco, e un 31enne ischitano, per accensioni ed esplosioni pericolose poiché sorpresi ad accendere fumogeni durante il concerto. Ancora, i poliziotti con i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, hanno sanzionato 24 persone poiché sorprese ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo ed altre 9 sono state sanzionate amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale; infine, sono state contestate 154 violazioni del Codice della Strada e rimossi 57 veicoli in divieto di sosta.