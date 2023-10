Torre del Greco – Fine settimana con isola pedonale: i dettagli e le ordinanze

Una isola pedonale e una serie di divieti interesseranno il centro cittadino di Torre del Greco il prossimo fine settimana. È l’effetto di due ordinanze firmate dal dirigente del settore autonomo di polizia municipale, Salvatore Visone, che andranno ad interessare le aree dove si svolgeranno le celebrazioni per la Notte Sacra.

Nello specifico verrà istituita “un’area pedonale dalle ore 16 del giorno 14 ottobre alle ore 1 (una di notte) del 15 ottobre nelle seguenti strade del territorio comunale: via Diego Colamarino, largo Santissimo, via Salvator Noto, via Roma, via Piscopia, via Falanga, via Teatro, via Beato Vincenzo Romano, via Comizi, largo Costantinopoli, via Plebiscito, via Barbacane e piazza Santa Croce”. Dalla 14 del 14 ottobre all’una di notte del 16 ottobre divieto di sosta con rimozione formata in tutta piazza Santa Croce, con la sospensione degli stalli riservati agli autoveicoli di persone disabili, per i motocicli, di carico e scarico e strisce blu. Stesso orario in via Comizi, dal civico 2 al civico 10, divieto di sosta con rimozione forzata, con sospensione degli stalli di sosta a pagamento.

Dalle 19.30 di domenica 15 ottobre e fino al termine della processione, vi sarà la sospensione temporanea della circolazione veicolare (fino al passaggio della processione) in via Beato Vincenzo Romano, via Teatro, via Piscopia (con sosta di pregheria alla casa del Santo), via Falanga, via Comizi, via Plebiscito (con sosta di preghiera nel cortile di palazzo Baronale), largo Costantinopoli, piazza Santa Croce. Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 14 alle 24 di domenica 15 ottobre in via Falanga e via Teatro (contemporanea sospensione delle occupazioni di suolo pubblico).

Divieto di sosta con rimozione formata dalle 14 del 14 ottobre all’una di notte di lunedì 16 ottobre a largo Costantinopoli.

Per sabato 14 ottobre, dalle ore 16 a fine processione, prevista inoltre la sospensione della circolazione veicolare al passaggio del corteo religioso che avrà inizio dalla chiesa di Santa Maria di Portosalvo e attraverserà vico Portosalvo, largo Fontana, via Fontana, via Pica, piazzale Fontana, via Calastro, Spiaggia del fronte e la banchina del molo lato circolo nautico per la messa. Per l’occasione, dalle 12 alle 22 di sabato prossimo, in largo Portosalvo è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata.

Di seguito le ordinanze in dettaglio (CLICCA SUI LINK)