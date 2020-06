Torre del Greco – Emergenza COVID-19, guarito l’ultimo cittadino in isolamento domiciliare, Palomba: “Giornata importante per la città”

Guarito anche l’ ultimo cittadino in isolamento domiciliare.

Azzerati, così, nella giornata odierna, tutti i casi di contagio da COVID- 19, a Torre del Greco.

E’ quanto certificato dal Centro Operativo Comunale – presieduto dal primo cittadino e coadiuvato dalla consigliera con delega alla Protezione Civile, Maria Orlando – al netto del consueto e quotidiano aggiornamento con i Responsabili sanitari dell’ ASL Na3 Sud e con l’Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale.

Si conclude così, la centoquattresima giornata di attività del C.O.C., permanentemente riunito nelle sale di Palazzo Baronale:​

Totale ospedalizzati: ​ 0;

Totale in isolamento domiciliare: 0;

Totale guariti dal COVID: 76;

Totale decessi: 20;

Totale esito tamponi ultimi quattro giorni: 40 (Tutti Negativi)

Continua, nel frattempo, lo screening ​ dei tamponi già praticati sul territorio comunale, e, ancora al vaglio delle indagini di laboratorio.

“Oggi è un giorno importante per la città di Torre del Greco – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – che conclude la fase più delicata e critica di questi ultimi mesi. Abbiamo pagato un prezzo altissimo, in termini di collettività, con la perdita di ben venti concittadini ai quali resterà fisso il nostro pensiero ed il nostro ricordo. Non posso, tuttavia, non rivolgere ancora un ultimo accorato invito a tutti i torresi, a continuare a rispettare il distanziamento sociale in strada e nei luoghi pubblici, e, le più elementari norme di prevenzione. Il COVID- 19 è un male subdolo e silente che, come sperimentato, può colpire persone in precedenza già affette e guarite dal virus. Il mio personale ringraziamento, inoltre, a tutte le Forze dell’Ordine del territorio per l’ampio ed attento lavoro svolto nel corso di questi mesi e per aver garantito sicurezza alla nostra comunità; ai cittadini per la puntuale collaborazione dimostrata – nonché – a tutti gli operatori sanitari per l’inesausta, incessante e continua attività. L’emergenza non è finita. Non molliamo mai. Uniti ce la faremo”. ​ ​ ​

Si ribadisce, altresì, la continua attività delCentro Operativo Comunale che resta reperibile al numero: 081.​ 8830741.