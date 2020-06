Torre del Greco – Voucher centro estivo per minori, Refuto: “Supporto alla quotidianità con un aiuto concreto alle donne in età lavorativa”

Sostenere la particolare condizione di donne in età lavorativa, residenti o domiciliate nel Comune di Torre del Greco, con minori a carico di età compresa tra i 3 e i 12 anni, attraverso l’erogazione di voucher per l’acquisto di servizi socio-educativi in favore di bambini di età compresa 3-12 anni. Il comune di Torre del Greco attraverso l’assessorato alle politiche sociali ha aderito all’avviso pubblico “Con.Te”. Soddisfatta l’assessore alle politiche sociali Luisa Refuto: “Come assessorato alle politiche sociali è nostro dovere sostenere l’occupazione femminile. Nella fattispecie, con il progetto “Con. Te”, vogliamo dare un aiuto concreto alle donne in età lavorativa residenti sul territorio e con figli minori a carico, attraverso l’erogazione di voucher per l’acquisto di servizi socio-educativi. Con l’istituzione di un campo estivo che avrà luogo presso una struttura accreditata dall’ambito territoriale N31 puntiamo a garantire momenti di aggregazione sicuri e nel rispetto delle attuali norme COVID-19. L’assessorato alle politiche sociali deve fare da supporto alla quotidianità, il nostro modus operandi e’ incentrato su questo e in questo caso tale tipo di intervento permette una proficua conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.