Torre del Greco – Emergenza Coronavirus, l’Associazione Commercianti Torresi domani al Maresca per donare sangue

Visto l’appello del centro trasfusionale dell’ospedale Maresca(a Torre del Greco c’è un centro trasfusionale ed aimè non tutti lo sanno) che denuncia importanti carenze di unità di sangue dovute alle ordinanze restrittive in vigore, come dappertutto, l’associazione Commercianti Torresi il giorno 13\3\20 organizzerà una donazione solidale, ovviamente organizzata in modo tale da non creare assembramenti, per continuare a dare il nostro contributo data l’emergenza straordinaria che ha colpito il Paese e la nostra amata città.

Gli operatori sanitari lamentano un flusso lento, si è sotto al 30% rispetto alla soglia ordinaria che è sempre comunque bassa, Il bacino è ampio, andiamoci tutti poco alla volta e con le dovute cautele e muniti di documento che certifica il vostro spostamento per comprovati motivi di salute.

Al primo piano dell’edificio principale del Nosocomio in via Montedoro per info 081 8490190

I medici vi aspettano, fate un piccolo gesto che può salvare vite umane.

Ringraziamo il consigliere comunale Maria Orlando,con delega alla protezione civile,che ci ha messi in contatto e dato tutte le info a riguardo.