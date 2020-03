San Giorgio a Cremano – Emergenza COVID 19, domani a piazza Troisi il camper Avis per donare il sangue

#ESCOSOLOPERDONARE

L’emergenza coronavirus ferma l’Italia, ma non la solidarietà.

C’è bisogno di sangue.

Ogni giorno ci sono oltre 1800 pazienti che necessitano di terapie trasfusionali.

Senza il nostro aiuto queste persone potrebbero non sopravvivere.

Domani dalle ore 9 alle 18, in piazza Troisi vi sarà il camper dell’Avis dove sarà possibile donare il sangue in questo momento così delicato.

LA DONAZIONE DEL SANGUE È SICURA! Sia per chi lo riceve che per chi dona.

Il Ministero della Salute ha chiarito che il rischio di trasmettere il virus attraverso trasfusioni non è documentato.

Le attività di raccolta sangue sono tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), per

questa ragione sono consentiti gli spostamenti dei donatori che si recano presso i punti di

raccolta pubblica e associative.

Siamo una grande comunità

Con un grande cuore.

#USCIAMOSOLOPERDONARE