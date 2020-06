Torre del Greco – Due casi di Coronavirus al Maresca, pronto soccorso chiuso per sanificazione

Due casi di Coronavirus all’ospedale Maresca di Torre del Greco e pronto soccorso chiuso per sanificazione. Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, nella giornata di oggi, una 99enne proveniente dalla casa di riposo Villa delle Camelie di Ercolano è risultata positiva ed è ricoverata al nosocomio torrese in attesa di essere trasferita al Covid Hospital di Boscotrecase. Ieri invece sarebbe risultato positivo un infermiere messo poi in quarantena. Così stamane il presidio di pronto soccorso del Maresca è stato temporaneamente chiuso per procedere alla sanificazione in via precauzionale.