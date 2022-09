Torre del Greco – Droga e soldi in casa, coniugi arrestati

L’abitazione vicina al centro di Torre del Greco è nota ai Carabinieri della sezione operativa della locale compagnia e anche i suoi residenti all’interno visto che i coniugi – si tratta dei 37enni G. T. e M. A. F. – sono sottoposti rispettivamente alle misure degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare.

I carabinieri decidono di far visita alla coppia e procedono alla perquisizione domiciliare. Rinvenuti e sequestrati 3 panetti di hashish per un peso complessivo di 250 grammi, diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma in contante di 6mila euro ritenuta provento del reato.

L’arrestato è stato trasferito in carcere mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Sono entrambi in attesa di giudizio e dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.