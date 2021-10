Torre del Greco – Dispositivo temporaneo di divieto di transito veicolare in via Vico Pontillo alla Fontana dal 18 ottobre al 17 novembre

In considerazione della domanda, prot. n. 289 presentata in data 04.10.2021, per un intervento soggetto ad occupazione di suolo pubblico, per effettuare lavori di installazione di un “ponteggio fisso”, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, al fine di adeguare la circolazione nell’area interessata, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 4016 del 04 Ottobre 2021 con cui si istituisce in: