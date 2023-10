Torre del Greco – Deceduto il dipendente comunale precipitato dal secondo piano del Palazzo La Salle

Aggiornamento

Il dipendente dopo essere stato trasportato in ospedale, è deceduto. Dopo un iniziale ottimismo, l’uomo ha perso la vita in ospedale. R.T 42 anni era in servizio all’economato del comune di Torre del Greco

Tragedia sfiorata a Palazzo La Salle, dove in mattinata un dipendente comunale è precipitato dal secondo piano dell’edificio. A dare l’allarme un altro dipendente, che ha ritrovato il corpo dell’uomo con ferite alla testa e probabili fatture alle gambe. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto i carabinieri e i soccorsi, al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.