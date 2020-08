Torre del Greco – Comitato Pro Maresca, incontro in villa Comunale per chiedere la rivalorizzazione dell’ospedale

Venerdì 7 agosto in villa Comunale si è tenuto l’incontro organizzato dal nuovo comitato pro Maresca per chiedere una rivalorizzazione dell’ospedale torrese.

“Crediamo sia giunta l’ora di tornare a confrontarci tutti sul futuro del nostro ospedale e del diritto alla salute in questo paese, senza preclusioni di sorta”, spiegano i promotori della manifestazione.

La discussione è quindi proseguita su quanto accaduto nel corso degli anni alla sanità torrese con riferimento alle scellerate azioni intraprese dalla politica. Non ultima la venuta del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in città lo scorso martedì. Il governatore aveva infatti annunciato nuovi investimenti per la rivalorizzazione della struttura ospedaliera, ma sono in tanti i torresi a contestare uno scarso interesse da parte della Regione nei confronti del Maresca, anche durante l’emergenza Covid-19.

Appuntamento per il prossimo fine agosto, con nuove iniziative volte a sensibilizzare i torresi sull’annosa vicenda in cui versa il nosocomio torrese.