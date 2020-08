Napoli – Denunciato un 17enne per droga

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi interessati dalla “movida” del centro storico tra piazza Bellini, piazza S. Domenico Maggiore e piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli.

Nel corso dell’attività i poliziotti hanno notato in piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli due giovani che, con atteggiamento circospetto, si allontanavano in direzione di Largo Banchi Nuovi.

Gli agenti li hanno bloccati trovando uno dei due, un 17enne, in possesso di 8 bustine contenenti 7 grammi circa di marijuana, di diverse bustine per confezionamento della droga, della somma di 35 euro, di una pistola a salve priva di tappo rosso e di un manico di coltello privo di lama e lo hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; mentre l’altro, un 16enne che deteneva due dosi della stessa sostanza, è stato sanzionato amministrativamente.