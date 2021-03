Torre del Greco – Campagna vaccinale, Romano (PD): “Vigileremo affinché l’amministrazione eviti disagi per i cittadini”

Il Partito Democratico di Torre del Greco accoglie con piacere il via alla campagna di vaccinazione sul territorio comunale, evitando così ai cittadini l’obbligo di doversi recare presso il comune di Gragnano per poter riceverne le dosi prescritte.

Come Partito Democratico, vigileremo affinché l’amministrazione comunale provveda ad agire in modo repentino e proattivo per provocare meno disagi possibili, tanto ai cittadini quanto alla viabilità locale, la campagna di vaccinazione.

La comunità democratica di Torre del Greco si attiverà, inoltre, a sollecitare l’amministrazione comunale ad assistere il più possibile l’Asl Na 3 Sud al fine di vaccinare il maggior numero possibile di cittadini nel minor tempo possibile.

Saremo inoltre attenti affinché sia dato il giusto supporto alle famiglie e alle attività commerciali che tanto hanno sofferto e perso durante questo primo anno di pandemia.