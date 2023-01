Torre del Greco – Amministrative 2023, la lista FreeTorre scende in campo al fianco della Coalizione dei CambiaMenti

La lista civica FreeTorre sarà presente alle prossime elezioni amministrative che si terranno in primavera.

Il movimento politico fondato dal Sindaco di Bacoli Josi Della Ragione e ispirato al suo modello amministrativo appoggerà la Coalizione dei CambiaMenti, a trazione civica e composta attualmente dalle liste civiche “il Cittadino” , “Noi Torre”, “Idee identità e Territorio”, “Per il Rilancio” in aggiunta a “+Europa”.

“Abbiamo aderito a questa coalizione – dichiara Giuseppe Mennella, referente di FreeTorre – perché crediamo che la Città abbia bisogno di esempi concreti di buona amministrazione. Siamo fermamente convinti che anche a Torre del Greco possa realizzarsi un cambiamento radicale analogamente a quanto sta avvenendo a Bacoli.

Noi tutti abbiamo la volontà di voltare completamente pagina in netta discontinuità con il passato, sia attraverso gli uomini e sia con una visione alternativa di sviluppo urbano.

Per questo motivo siamo del parere che la Città si meriti una Amministrazione focalizzata sulla valorizzazione delle risorse che caratterizzano il nostro territorio ”.

“Sono orgoglioso – dichiara il primo cittadino di Bacoli – che il modello amministrativo che stiamo attuando con grandi sacrifici nella mia città sia fonte di ispirazione per tanti gruppi locali di attivisti. Un passo alla volta stiamo costruendo una meravigliosa rete territoriale basata sulle esperienze, sulle intelligenze e sulle competenze di tanti cittadini attivi. L’ orizzonte del nostro progetto politico va ben oltre il momento elettorale. A Torre, come in altre realtà, ci saremo sempre, soprattutto dopo il voto. A Giuseppe e a tutto il gruppo di FreeTorre garantiremo il massimo supporto.”

“La nostra rete, in occasione della prossima tornata, sarà impegnata anche in altre realtà territoriali come Cercola e Quarto. È in territori difficili come questi che è necessario affermare quotidianamente il principio di legalità. Noi non ci sottrarremo”, è il commento di Danilo Cascone, coordinatore della rete dei Comuni Free.