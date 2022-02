Torre Annunziata – Controlli sul territorio: il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata e in particolare in via De Simone, corso Vittorio Emanuele III, via Cuparella, largo Genzano, via Bertone, via Castello, via Settembrini, via Vittorio Veneto e via Penniniello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 93 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, controllati 49 veicoli, 4 persone sottoposte agli arresti domiciliari e 2 alla sorveglianza speciale e 2 esercizi commerciali.