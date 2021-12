Torre Annunziata/Boscotrecase – 35 grammi di cocaina, arrestato un 21enne e un 18enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Settetermini a Torre Annunziata hanno notato due persone a bordo di uno scooter e il conducente, alla vista dei poliziotti, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Gli operatori li hanno raggiunti e bloccati poco distante in via Plinio trovando il passeggero in possesso di un involucro contenente 35 grammi circa di cocaina; inoltre, presso la sua abitazione a Boscotrecase hanno rinvenuto diverso materiale per il confezionamento della droga.

E.D.N, 21enne di Boscotrecase con precedenti di polizia, e C.C.,18enne oplontino, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.