Torre Annunziata – Arrestato un sorvegliato speciale: aveva l’obbligo di soggiorno nel Comune di Boscoreale

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato una persona a bordo di uno scooter in via Penniniello a Torre Annunziata.

Durante le fasi dell’identificazione l’uomo, privo di documenti d’identità, ha dapprima fornito le generalità di un’altra persona per poi dichiarare le proprie, pertanto i poliziotti hanno accertato che lo stesso, sottoposto dal 23 giugno 2022 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel Comune di Boscoreale, si era allontanato dal Comune di residenza senza autorizzazione.

Un 26enne di Boscoreale con precedenti di polizia è stato arrestato per violazione degli obblighi inerenti la misura cui è sottoposto nonché denunciato per false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale e sostituzione di persona.